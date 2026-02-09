Good News: केवल 1 रुपए में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी, इस जिले में 15 फरवरी से शुरू होगी सुविधा

Good News: वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने अपने क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य और सुलभ चिकित्सा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। विधायक सेन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए मात्र 1 रुपए में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।