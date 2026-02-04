Sex Racket: देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 24 घंटे में हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई

बीती रात (3 फरवरी) पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि SBI मेन ब्रांच के सामने सड़क किनारे अनिल कुमार नंदे के घर पर राहुल कुमार यादव और एक महिला प्रॉस्टिट्यूशन में लिप्त हैं। SSP शशि मोहन को सूचना देने के बाद, उनके गाइडेंस में CSP मयंक मिश्रा ने तुरंत रेड की योजना बनाई। PITA एक्ट के नियमों के अनुसार, CSP ने एक पॉइंटर को कस्टमर बनाकर घर भेजा और उसे पैसे दिए।