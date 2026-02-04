Sex Racket: देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 24 घंटे में हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई

देह व्यापार का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
Sex Racket: सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस शशि मोहन सिंह के साफ़ गाइडेंस में रायगढ़ ज़िले में जुआ, गैर-कानूनी शराब और गलत कामों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चक्रधर नगर इलाके में प्रॉस्टिट्यूशन को लेकर हुई कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर ही CSP मयंक मिश्रा की लीडरशिप में शिव नगर इलाके में प्रॉस्टिट्यूशन की सूचना पर कोतवाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की।
बीती रात (3 फरवरी) पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि SBI मेन ब्रांच के सामने सड़क किनारे अनिल कुमार नंदे के घर पर राहुल कुमार यादव और एक महिला प्रॉस्टिट्यूशन में लिप्त हैं। SSP शशि मोहन को सूचना देने के बाद, उनके गाइडेंस में CSP मयंक मिश्रा ने तुरंत रेड की योजना बनाई। PITA एक्ट के नियमों के अनुसार, CSP ने एक पॉइंटर को कस्टमर बनाकर घर भेजा और उसे पैसे दिए।
पॉइंटर से इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने घर को घेर लिया और अचानक रेड की। अंदर आरोपी राहुल कुमार यादव, उसकी महिला साथी और गलत कामों के लिए लाई गई दो महिलाएं मिलीं। तलाशी के दौरान प्रॉस्टिट्यूशन में इस्तेमाल होने वाला आपत्तिजनक सामान, दो मोबाइल फोन (Redmi और Vivo), और ₹2,000 कैश बरामद हुए।
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने महिलाओं को प्रॉस्टिट्यूशन में फंसाकर गैर-कानूनी कमाई करने की बात कबूल की। आरोपी राहुल कुमार यादव और उसकी महिला साथी के खिलाफ़ क्राइम नंबर 40/2026, इम्मोरल ट्रैफिक (PITA) एक्ट की धारा 3, 4, 5 के तहत थाना शहर की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
