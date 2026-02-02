2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

जंगल में लकड़ी लेने गए बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत, 100 से अधिक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत

Elephant attack: ताजा मामला धरमजयगढ़ वनमंडल से सामने आया है, जहां एक जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और सन्नाटे का माहौल व्याप्त है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Feb 02, 2026

हाथी (photo-patrika)

हाथी (photo-patrika)

Elephant attack: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों का बढ़ता आतंक ग्रामीणों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आए दिन हाथियों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ताजा मामला धरमजयगढ़ वनमंडल से सामने आया है, जहां एक जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और सन्नाटे का माहौल व्याप्त है।

Elephant attack: लकड़ी लेने गए बुजुर्ग को हाथी ने उतारा मौत के घाट

यह घटना धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज अंतर्गत आने वाले ग्राम चुहकीमार की है। यहां रहने वाले 70 वर्षीय गंगाराम सारथी रोजमर्रा की तरह जंगल से लकड़ी लाने गए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे वे जंगल की ओर निकले थे। दोपहर लगभग ढाई बजे के आसपास जंगल के भीतर अचानक उनका सामना एक विशालकाय जंगली हाथी से हो गया। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाते या खुद को बचाने का प्रयास करते, हाथी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। वन विभाग ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली मुआवजा राशि की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।

कुल 101 जंगली हाथी विचरण कर रहे

वन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान समय में रायगढ़ जिले में कुल 101 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं। इनमें से 59 हाथी रायगढ़ वनमंडल क्षेत्र में जबकि 42 हाथी धरमजयगढ़ वनमंडल में सक्रिय हैं। इन हाथियों के दल में 32 नर, 48 मादा और 21 शावक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम चुहकीमार के आसपास के जंगलों में फिलहाल करीब 12 हाथियों का एक दल मौजूद है, जिससे नजदीकी रिहायशी इलाकों में खतरा लगातार बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / जंगल में लकड़ी लेने गए बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत, 100 से अधिक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sex Racket का भंडाफोड़… महिलाओं को पैसों का लालच देकर चलाया जा रहा था रैकेट, 3 युवतियां बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

sex racket
रायगढ़

Chhattisgarh news: सत्यनारायण बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा, नाराज भक्तों के विरोध के बाद आरोपी गिरफ्तार

सत्यनारायण बाबा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी (photo source- Patrika)
रायगढ़

Illegal Paddy Seized: बड़ी कार्रवाई, 1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त, पकड़े गए 38 वाहन भी

1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त (photo source- Patrika)
रायगढ़

छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, इन दस्तावेज़ साथ लाना जरूरी...

छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, निजी क्षेत्र के 15 हजार पदों पर होगा चयन, इन दस्तावेज़ साथ लाना जरूरी...(photo-patrika)
रायगढ़

CG News: नगर निगम ने लॉन्च किया ‘जोहार रायगढ़’ ऐप, अब नागरिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन

नगर निगम ने लॉन्च किया नया ऐप (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.