जंगल में लकड़ी लेने गए बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत, 100 से अधिक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत

यह घटना धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज अंतर्गत आने वाले ग्राम चुहकीमार की है। यहां रहने वाले 70 वर्षीय गंगाराम सारथी रोजमर्रा की तरह जंगल से लकड़ी लाने गए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे वे जंगल की ओर निकले थे। दोपहर लगभग ढाई बजे के आसपास जंगल के भीतर अचानक उनका सामना एक विशालकाय जंगली हाथी से हो गया। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाते या खुद को बचाने का प्रयास करते, हाथी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।