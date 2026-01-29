छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, निजी क्षेत्र के 15 हजार पदों पर होगा चयन, इन दस्तावेज़ों को साथ लाना जरूरी…

छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, निजी क्षेत्र के 15 हजार पदों पर होगा चयन, इन दस्तावेज़ साथ लाना जरूरी...(photo-patrika)
CG Job Fair 2026: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 29, 30 और 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार, रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के तकनीकी और गैर-तकनीकी लगभग 15 हजार पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार लिए जाएंगे।
राज्य स्तरीय रोजगार मेले के अंतर्गत 30 जनवरी 2026 को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 1513 आवेदकों का इंटरव्यू लिया जाएगा। मेले में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.erojgar.cg.gov.in पर रोजगार पंजीयन और रोजगार मेला पंजीयन अनिवार्य है।
जिन आवेदकों ने अभी तक ऑनलाइन पंजीयन नहीं किया है, वे संबंधित पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। रोजगार मेला में साक्षात्कार के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रति और फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 पर संपर्क किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग