छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, निजी क्षेत्र के 15 हजार पदों पर होगा चयन, इन दस्तावेज़ों को साथ लाना जरूरी…

जिन आवेदकों ने अभी तक ऑनलाइन पंजीयन नहीं किया है, वे संबंधित पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। रोजगार मेला में साक्षात्कार के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रति और फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 पर संपर्क किया जा सकता है।