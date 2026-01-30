Illegal Paddy Seized: बड़ी कार्रवाई, 1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त, पकड़े गए 38 वाहन भी

1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त (photo source- Patrika)
Illegal Paddy Seized: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान की खरीद शुरू होने के बाद से अब तक 100,000 क्विंटल से ज़्यादा गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया जा चुका है। प्रशासन की टीम ने 11 अक्टूबर से 28 जनवरी के बीच कुल 1,35,545.20 क्विंटल गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया है। 31 जनवरी को खत्म होने वाली धान की खरीद में अब सिर्फ़ एक दिन बचा है। गैर-कानूनी धान के खिलाफ़ कार्रवाई की बात करें तो इस बार जिले में 193 केस दर्ज किए गए हैं।
धान की खरीद शुरू होने से पहले ही प्रशासन गैर-कानूनी धान पर नज़र रख रहा था। यह कार्रवाई नाविकों द्वारा धान के स्टोरेज और गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ़ की गई, जिसमें नाविकों और गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे धान दोनों को ज़ब्त किया गया। इस बार सबसे ज़्यादा गैर-कानूनी धान के केस पुसौर ब्लॉक में दर्ज किए गए हैं।
पुसौर ब्लॉक ओडिशा की सीमा से लगता है, जिसके चलते 44 केस में 65,035.20 क्विंटल गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया गया। इसके अलावा धरमजयगढ़ ब्लॉक में 29, खरसिया में 25 और रायगढ़ में 23 अवैध धान जब्ती के मामले दर्ज किए गए हैं।
CG Paddy Seizure: पुसौर ब्लॉक के सहदेवपाली में कृष्णा राइस मिल में इंस्पेक्शन के दौरान, स्टॉक में कमी के कारण 58,284 बोरी धान गैर-कानूनी तरीके से स्टोर किया हुआ पाया गया। इन बोरियों को सीज़ कर दिया गया। इसके अलावा, खरसिया ब्लॉक में मेसर्स बालाजी राइस मिल में 57,677 बोरी धान स्टोर किया हुआ पाया गया। सुर्री गांव में शुभ राइस इंडस्ट्रीज में 30,100 बोरी धान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दूसरी राइस मिलों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई।
जिले में दस इंटर-स्टेट और 14 इंटर-डिस्ट्रिक्ट चेकपॉइंट बनाए गए थे। इसलिए, इन चेकपॉइंट पर लगातार निगरानी रखी गई। इन चेकपॉइंट पर लगभग 21 केस दर्ज किए गए। 38 गाड़ियां भी सीज़ की गईं, और 200 से ज़्यादा बिचौलियों के खिलाफ रोक लगाने वाली कार्रवाई की गई।
