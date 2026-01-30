Illegal Paddy Seized: बड़ी कार्रवाई, 1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त, पकड़े गए 38 वाहन भी

Illegal Paddy Seized: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान की खरीद शुरू होने के बाद से अब तक 100,000 क्विंटल से ज़्यादा गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया जा चुका है। प्रशासन की टीम ने 11 अक्टूबर से 28 जनवरी के बीच कुल 1,35,545.20 क्विंटल गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया है। 31 जनवरी को खत्म होने वाली धान की खरीद में अब सिर्फ़ एक दिन बचा है। गैर-कानूनी धान के खिलाफ़ कार्रवाई की बात करें तो इस बार जिले में 193 केस दर्ज किए गए हैं।