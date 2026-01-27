CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा…

गौरतलब है कि इससे पहले रविवार को कोतरा रोड स्थित 132/33/11 केवी उपकेंद्र में मेंटनेंस कार्य किया गया था, जिसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 42 इलाकों की बिजली सप्लाई बाधित रही थी। उस दौरान आवश्यक रखरखाव के साथ-साथ ट्री कटिंग का काम भी किया गया था। बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए पहले से आवश्यक व्यवस्था कर लें और सहयोग करें।