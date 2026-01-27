27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा…

CG Power Cut: रायगढ़ जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए रायगढ़ में खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का काम तेज़ी से किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Jan 27, 2026

CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा(photo-patrika)

CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा(photo-patrika)

CG Power Cut: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए रायगढ़ में खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को 33/11 केवी गर्ल्स कॉलेज सब स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी स्टेशन फीडर की बिजली सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्ले होंगे प्रभावित

बिजली विभाग के अनुसार, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक यानी करीब 4 घंटे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान खुले तारों को कवर्ड तारों में बदला जाएगा। पहले भी इस क्षेत्र में काम किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाया था। इसी वजह से मंगलवार को दोबारा कार्य किया जा रहा है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि काम में अधिक समय लगता है, तो शटडाउन की अवधि में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है, ताकि कार्य को पूरी तरह पूरा किया जा सके।

इन 14 इलाकों में रहेगी बिजली सप्लाई बंद

शटडाउन के दौरान एसपी बंगला एवं ऑफिस क्षेत्र, सिविल लाइन, नटवर स्कूल, स्टेशन चौक, आटले चौक, दरोगापारा, गुजराती पारा, पथिक होटल, गुड लक होटल, रेलवे कॉलोनी, गांधी गंज, निगम कॉम्पलेक्स, नायक बाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले रविवार को कोतरा रोड स्थित 132/33/11 केवी उपकेंद्र में मेंटनेंस कार्य किया गया था, जिसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 42 इलाकों की बिजली सप्लाई बाधित रही थी। उस दौरान आवश्यक रखरखाव के साथ-साथ ट्री कटिंग का काम भी किया गया था। बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए पहले से आवश्यक व्यवस्था कर लें और सहयोग करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 09:00 am

Published on:

27 Jan 2026 08:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा…

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान तैयार, फिर भी खरीदी नहीं... किसानों में बढ़ता आक्रोश

CG Dhan Kharidi: धान तैयार, फिर भी खरीदी नहीं... मंडी व्यवस्था से किसान त्रस्त, किसानों में बढ़ता आक्रोश(photo-patrika)
रायगढ़

Crime News: केस में फंसा दूंगा कहकर वसूली, फिर खुद फंस गया प्रधान आरक्षक… एसपी ने किया निलंबित

निलंबित (photo- unsplash image)
रायगढ़

आज नहीं आएगी बिजली!

आज नहीं आएगी बिजली! शहर के 16 इलाकों में बिजली व्यवस्था का मेकओवर, जानिए क्या बदलेगा..?(photo-patrika)
रायगढ़

शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद

CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा(photo-patrika)
रायगढ़

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! आज दो जिलों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 20 पदों पर होगी भर्ती...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.