CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा(photo-patrika)
CG Power Cut: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए रायगढ़ में खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को 33/11 केवी गर्ल्स कॉलेज सब स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी स्टेशन फीडर की बिजली सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी।
बिजली विभाग के अनुसार, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक यानी करीब 4 घंटे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान खुले तारों को कवर्ड तारों में बदला जाएगा। पहले भी इस क्षेत्र में काम किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाया था। इसी वजह से मंगलवार को दोबारा कार्य किया जा रहा है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि काम में अधिक समय लगता है, तो शटडाउन की अवधि में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है, ताकि कार्य को पूरी तरह पूरा किया जा सके।
शटडाउन के दौरान एसपी बंगला एवं ऑफिस क्षेत्र, सिविल लाइन, नटवर स्कूल, स्टेशन चौक, आटले चौक, दरोगापारा, गुजराती पारा, पथिक होटल, गुड लक होटल, रेलवे कॉलोनी, गांधी गंज, निगम कॉम्पलेक्स, नायक बाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले रविवार को कोतरा रोड स्थित 132/33/11 केवी उपकेंद्र में मेंटनेंस कार्य किया गया था, जिसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 42 इलाकों की बिजली सप्लाई बाधित रही थी। उस दौरान आवश्यक रखरखाव के साथ-साथ ट्री कटिंग का काम भी किया गया था। बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए पहले से आवश्यक व्यवस्था कर लें और सहयोग करें।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग