13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Industrial Safety Violation: निरीक्षण में नियम उल्लंघन का खुलासा, 5 उद्योगों पर लगा 13.96 लाख रुपए का जुर्माना

Industrial Safety Violation: रायगढ़ जिले में उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और दुर्घटनाओं के मामलों के बाद औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 13, 2026

5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना (photo source- Patrika)

5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना (photo source- Patrika)

Industrial Safety Violation: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उद्योगों में हो रही दुर्घटनाओं और मजदूरों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कई उद्योगों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद श्रम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पांच उद्योगों पर कुल 13 लाख 96 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Industrial Safety Violation: सुरक्षा उपायों में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले की विभिन्न फैक्ट्रियों में हुई दुर्घटनाओं के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की थी। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर सुरक्षा उपायों में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन पाया गया।

इन मामलों को गंभीर मानते हुए संबंधित उद्योगों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के तहत आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित उद्योगों को दोषी मानते हुए उन पर आर्थिक दंड लगाया।

Industrial Safety Violation: 8 हजार रुपए का अर्थदंड शामिल

उपसंचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले में स्थित कारखानों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि निरीक्षण के दौरान कई उद्योगों में अब भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ रही है।

श्रम न्यायालय के आदेश के अनुसार जिन उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि. सराईपाली पर 2 लाख 30 हजार रुपए, मेसर्स अग्रोहा स्टील प्रा.लि. ग्राम पाली पर दो मामलों में कुल 8 लाख रुपए, मेसर्स विष्णु ब्रिक्स ग्राम उपरकछार जिला जशपुर पर 3 लाख 50 हजार रुपए, मेसर्स इंड सिनर्जी ग्राम कोटमार पर 8 हजार रुपए और मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन महापल्ली पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड शामिल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 01:00 pm

Published on:

13 Mar 2026 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Industrial Safety Violation: निरीक्षण में नियम उल्लंघन का खुलासा, 5 उद्योगों पर लगा 13.96 लाख रुपए का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Nagar Nigam Action: नोटिस के बाद भी नहीं जमा किया किराया, नगर निगम ने सील कर दी दुकान

दुकान सील (photo source- Patrika)
रायगढ़

नगर निगम की राजनीति में हलचल, भाजपा पार्षद ने उठाया आत्मघाती कदम, जिला अस्पताल में इलाज जारी

भाजपा पार्षद ने खाया जहर (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG Suicide Case: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, ऑडियो रिकॉर्डिंग से ऐसे पकड़ाया आरोपी

dead body (Demo pic)
रायगढ़

एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह...

CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह...(photo-patrika)
रायगढ़

प्राकृतिक जल स्त्रोतों का अस्तित्व खतरे में… रायगढ़ बचाओ संघर्ष मोर्चा ने टीपाखोल डैम बचाने जोरदार प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग

टीपाखोल डैम को बचाने किया गया प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.