CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह…

जानकारी के अनुसार दीपक अपने दोस्त लाभों के साथ पहले शिवशरण के पास गया था। इसके बाद तीनों चिखली लौटे, जहां से लाभों अपने घर चला गया। वहीं दीपक अपनी बाइक घर में छोड़कर शिवशरण के साथ चिखली बाजार पहुंचा, जहां दोनों ने शराब पी और कुछ देर बाद वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पास के शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में पहुंचे और वहां बबूल के पेड़ पर एक ही साड़ी के अलग-अलग छोर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।