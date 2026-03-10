10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह…

CG Suicide Case: रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में दो दोस्तों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव गांव के शासकीय स्कूल परिसर में पेड़ से लटके मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Mar 10, 2026

CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह...(photo-patrika)

CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह...(photo-patrika)

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में दो दोस्तों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव गांव के शासकीय स्कूल परिसर में पेड़ से लटके मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद उठाया कदम

मृतकों की पहचान तेतला निवासी दीपक बरैठ (20) और कटंगपाली निवासी शिवशरण (21) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दीपक का जन्मदिन था। इस मौके पर दोनों दोस्तों ने साथ में पार्टी मनाई और शराब पी।

साथ में पहुंचे थे बाजार

जानकारी के अनुसार दीपक अपने दोस्त लाभों के साथ पहले शिवशरण के पास गया था। इसके बाद तीनों चिखली लौटे, जहां से लाभों अपने घर चला गया। वहीं दीपक अपनी बाइक घर में छोड़कर शिवशरण के साथ चिखली बाजार पहुंचा, जहां दोनों ने शराब पी और कुछ देर बाद वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पास के शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में पहुंचे और वहां बबूल के पेड़ पर एक ही साड़ी के अलग-अलग छोर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सुबह ग्रामीणों ने देखा मंजर

मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को फंदे से उतारा और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके से पुलिस को शराब की बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस मृतकों के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुसौर थाना में मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 04:22 pm

Published on:

10 Mar 2026 04:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह…

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्राकृतिक जल स्त्रोतों का अस्तित्व खतरे में… रायगढ़ बचाओ संघर्ष मोर्चा ने टीपाखोल डैम बचाने जोरदार प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग

टीपाखोल डैम को बचाने किया गया प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

जमीन विवाद में तलवार और डंडे से हमला, लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: जमीन विवाद में तलवार और डंडे से हमला, लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
रायगढ़

Panchayat Secretary Suspended: आवास निर्माण कार्यों में अनदेखी पड़ी भारी, पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी

पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी (photo source- Patrika)
रायगढ़

युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक

होली पर सनसनी! युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक, यातायात आरक्षक ने बचाई जान...(photo-patrika)
रायगढ़

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच… जल्द आएगी रिपोर्ट

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.