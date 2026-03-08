CG Crime News: जमीन विवाद में तलवार और डंडे से हमला, लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। वहीं मुख्य आरोपी उमेश कुमार नट घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपनी बेटी की सगाई के कारण गांव लौटा है और घर में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।