1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच… जल्द आएगी रिपोर्ट

Raigarh News: रायगढ़ जिले के लैलूंगा के कोड़ासिया स्थित प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में हॉस्टल की छात्राओं से पोताई व सफाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Mar 01, 2026

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: रायगढ़ जिले के लैलूंगा के कोड़ासिया स्थित प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में हॉस्टल की छात्राओं से पोताई व सफाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इस वीडियो को सज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने तत्काल जांच का आदेश दिया। वहीं इसके लिए टीम भी गठित की। जांच टीम शनिवार को हॉस्टल पहुंची थी और जांच की। सोमवार को जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारी के पास सम्मिट की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवार्ई होगी।

लैलूंगा ब्लॉक के कोड़सिया में एक प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास आसपास गांव की 6वीं से 10वीं तक करीब 45 छात्राएं रहती हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में हॉस्टल की लड़कियां रंगाई-पुताई करते दिख रही हैं। कुछ लड़कियां बाल्टी में रंग घोल रही हैं, जबकि कुछ ऊपर चढक़र कमरे की दीवारों की पोताई कर रही हैं। वीडियो के साथ फोटो भी वायरल हुआ। इस फोटो में वे छज्जे की सफाई करती एक छात्रा नजर आ रही हैं। मामला सज्ञान में आते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया।

प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोड़ासिया, विकासखंड लैलूंगा से संबंधित व्हाट्सएप पर प्राप्त वीडियो तथा अधीक्षिका द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सत्यता की जांच के लिए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। आदिवासी विकास शाखा ने अनुसार मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति गठित की गई है।

समिति में धर्मेन्द्र सिंह बैस, क्षेत्र संयोजक, कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, धनेश्वरी सिदार क्षेत्र संयोजक, कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ व उमेश पटेल नोडल अधीक्षक आदिवासी विकास विभाग, लैलूंगा को शामिल किया गया है। यह टीम 28 फरवरी को संबंधित छात्रावास में पहुंचकर संपूर्ण प्रकरण की स्थल पर जांच की।

वार्डन ने दी है सफाई

यह मामला जब मीडिया में आया तो संबंधित हॉस्टल के वार्डन पूर्र्णिमाा चौहान मामले में सफाई की। उनका कहना था कि छात्रावास बिल्डिंग की पोताई के लिए मजदूर लगाया गया था। मजदूर जब पोताई कर चले गए तो कीचन का थोड़ा काम बचा था। हास्टल के एक कर्मचारी को काम पूरा करने बोला गया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिाति में प्यून ने बच्चों से काम करा लिया।

मामले की जांच के लिए समिति गठित की गर्ई थी। यह समिति शनिवार को जांच के लिए हास्टल पहुंची। जांच रिपोर्ट सोमवार को प्राप्त होगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। -श्रीकांत दुबे, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच… जल्द आएगी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Child Rescue Operation: ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी सफलता! दो किशोरियों को MP ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान (photo source- Patrika)
रायगढ़

12वीं के छात्र की दर्दनाक मौत… अज्ञात ट्रेलर की ठोकर से गई जान, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

Road accident
रायगढ़

Breaking News: रायगढ़ में बड़ा हादसा: सगाई से लौट रही पिकअप खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 20 घायल

Breaking News: 4 people died after a pickup fell into a ditch
रायगढ़

Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 11 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला, देखें List

Transfer (photo-patrika)
रायगढ़

Crime News: 4 ट्रकों से 80 टन अवैध कबाड़ जब्त, पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

4 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.