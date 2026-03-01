छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच… जल्द आएगी रिपोर्ट

लैलूंगा ब्लॉक के कोड़सिया में एक प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास आसपास गांव की 6वीं से 10वीं तक करीब 45 छात्राएं रहती हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में हॉस्टल की लड़कियां रंगाई-पुताई करते दिख रही हैं। कुछ लड़कियां बाल्टी में रंग घोल रही हैं, जबकि कुछ ऊपर चढक़र कमरे की दीवारों की पोताई कर रही हैं। वीडियो के साथ फोटो भी वायरल हुआ। इस फोटो में वे छज्जे की सफाई करती एक छात्रा नजर आ रही हैं। मामला सज्ञान में आते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया।