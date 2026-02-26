Breaking News: रायगढ़ में बड़ा हादसा: सगाई से लौट रही पिकअप खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 20 घायल

पुलिस के अनुसार, पिकअप में सवार सभी लोग राठिया समाज के थे और सगाई कार्यक्रम से लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई गई है, हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है। दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। खुशियों से भरा एक समारोह अचानक शोक में बदल गया।