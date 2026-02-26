26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

रायगढ़

Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 11 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला, देखें List

Police Transfer: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने आदेश जारी कर एक साथ 11 थाना प्रभारियों के स्थानांतरण का निर्णय लिया है।

less than 1 minute read
रायगढ़

image

Khyati Parihar

Feb 26, 2026

Transfer (photo-patrika)

Transfer (photo-patrika)

Police Transfer: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने आदेश जारी कर एक साथ 11 थाना प्रभारियों के स्थानांतरण का निर्णय लिया है।

आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उनमें राम किंकर यादव, प्रशांत राव आहेर, मोहन भरद्वाज, अभिनव कांत सिंह, राकेश मिश्रा, कमला पुसाम, नसीरुद्दीन खान, त्रिनाथ त्रिपाठी, अमित तिवारी, कुसुम तैवर्त और दीपिका निर्मलकर के नाम शामिल हैं। पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह बड़ा फेरबदल जिले में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया कदम है। यह प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में भी सहायक होगा।

Police Transfer: देखें लिस्ट

स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना प्रभारियों के बदलने से अपराध नियंत्रण, त्वरित जांच और पुलिस सेवाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ेगी। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में जनता को नए अधिकारियों के आने के कारण प्रक्रियाओं में थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से, जिले में हाल ही में बढ़ती अपराध घटनाओं और संवेदनशील मामलों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने इस बार व्यापक स्तर पर फेरबदल किया है।

Updated on:

26 Feb 2026 10:14 am

Published on:

26 Feb 2026 10:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 11 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला, देखें List

