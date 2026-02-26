Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 11 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला, देखें List

आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उनमें राम किंकर यादव, प्रशांत राव आहेर, मोहन भरद्वाज, अभिनव कांत सिंह, राकेश मिश्रा, कमला पुसाम, नसीरुद्दीन खान, त्रिनाथ त्रिपाठी, अमित तिवारी, कुसुम तैवर्त और दीपिका निर्मलकर के नाम शामिल हैं। पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह बड़ा फेरबदल जिले में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया कदम है। यह प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में भी सहायक होगा।