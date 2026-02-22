22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Crime News: चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 22, 2026

चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप (photo source- Patrika)

चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप (photo source- Patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूंजीपथरा थाना क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक प्लांट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। उस पर आरोप है कि उसने युवती को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने घटना का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर युवती तथा उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

CG Crime News: नशीली चाय पिलाकर वारदात को दिया अंजाम

जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय पीड़िता ने जशपुर जिले के कांसाबेल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह पूंजीपथरा क्षेत्र में मजदूरी करती थी, जहां उसकी पहचान सिंगल गेट प्लांट बंजारी में कार्यरत सुपरवाइजर पंकज यादव से हुई। 20 मार्च 2025 को आरोपी एक महिला परिचित के साथ उसके कमरे में आया और कथित रूप से नशीली चाय पिलाकर वारदात को अंजाम दिया।

पीड़िता के अनुसार, अप्रैल में आरोपी फिर उसके कमरे में पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। डर के कारण वह अपने गांव लौट गई। इसके बाद आरोपी ने उसके मोबाइल से प्राप्त आपत्तिजनक वीडियो को उसे और उसके परिजनों को भेजना शुरू कर दिया, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में आ गई।

मामले की आगे की जांच जारी

CG Crime News: कांसाबेल थाने में मामला दर्ज होने के बाद घटनास्थल रायगढ़ जिले में होने के कारण केस डायरी पूंजीपथरा थाने को भेजी गई। वहां भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज गोपाल उर्फ पंकज यादव (32) को गिरफ्तार कर लिया।

जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुआ, जिसके आधार पर आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 03:57 pm

Published on:

22 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Crime News: चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Elephant Cub Death: हाथी शावक की संदिग्ध मौत से वन अमले में हलचल, बढ़ाई गई गश्त

शावक का शव मिलने से हड़कंप (photo source- Patrika)
रायगढ़

झोलाछाप डॉक्टर की झाड़ियों में मिली लाश, सिर में गंभीर चोट के निशान, हत्या की आशंका

Crime News
रायगढ़

रास्ता रोककर युवक पर पेट्रोल छिड़का

रास्ता रोककर युवक पर पेट्रोल छिड़का, फिर… इलाज के दौरान तोड़ा दम, गांव के दो युवकों पर शक(photo-patrika)
रायगढ़

Road Accident: बेकाबू ट्रेलर की ठोकर से पिता-पुत्र की मौत, इलाज कराने रायगढ़ जा रहे थे, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Road-accident
रायगढ़

6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट

बिजली गुल! 6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.