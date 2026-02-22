CG Crime News: चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूंजीपथरा थाना क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक प्लांट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। उस पर आरोप है कि उसने युवती को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने घटना का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर युवती तथा उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।