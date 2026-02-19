रास्ता रोककर युवक पर पेट्रोल छिड़का, फिर… इलाज के दौरान तोड़ा दम, गांव के दो युवकों पर शक

पुलिस ने मामले में निलेश डंजारे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दूसरे संदेही की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में लूटपाट की आशंका भी जताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि दोनों युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और देर रात राहगीरों से मारपीट व लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।