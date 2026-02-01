CG Crime: 20 पैकेट गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी

CG Crime: पुलिस ने 21 किलो 378 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से एक व्यक्ति गांजा लेकर रायगढ़ आ रहा है। ऐसे में पुलिस टीम चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के बालसमुंद नाला के पास पहाड़ मंदिर रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की।