SEX Racket की सूचना पर CSP की रेड, मकान मालिक और संदिग्ध महिला गिरफ्तार

सूचना की पुष्टि के लिए सीएसपी मयंक मिश्रा के निर्देश पर एक पुलिस प्वाइंटर को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया। तय संकेत मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस, साइबर थाना और महिला थाना की संयुक्त टीम ने त्वरित घेराबंदी कर छापेमारी की। रेड के दौरान मकान के अंदर आरोपी नारायण वैष्णव और एक संदिग्ध महिला मौजूद पाई गई। पूछताछ और मौके से मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी पैसों का लालच देकर महिलाओं को बुलाता था और स्वयं दलाल की भूमिका निभाते हुए पूरे देह व्यापार का संचालन करता था।