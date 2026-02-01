CG News: 5वीं-8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में सभी स्कूलों की अनिवार्य सहभागिता, DEO ने दिए निर्देश

सभी स्कूलों के छात्रों की अनिवार्य सहभागिता (photo source- Patrika)
CG News: कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. के.वी. राव ने सेंट जेवियर्स स्कूल, बोईरादादर में गैर-सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए ग्रेड 5 और 8 के लिए सेंट्रलाइज्ड सालाना एग्जाम कराने और आंसर शीट के इवैल्यूएशन के संबंध में जारी गाइडलाइंस पर डिटेल में चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि 5वीं और 8वीं क्लास के लिए सेंट्रलाइज़्ड परीक्षा में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जुड़े सभी सरकारी, गैर-सरकारी, एडेड और हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के स्टूडेंट्स का शामिल होना ज़रूरी होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ़ से जारी टाइमटेबल के मुताबिक, 5वीं क्लास की परीक्षा 16 से 25 मार्च तक और 8वीं क्लास की परीक्षा 17 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक होगी। परीक्षा कराने की पूरी ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दी गई है।
रिव्यू मीटिंग में सभी गैर-सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जुड़े स्कूलों में छत्तीसगढ़ टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की दी गई किताबों से पढ़ाई होगी और CBSE और दूसरे बोर्ड से जुड़े स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबों से पढ़ाई होगी। दूसरे पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, कोई भी स्कूल पेरेंट्स को किसी एक दुकान से किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म या दूसरा सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा और न ही स्कूल कैंपस में ये सामान बेचा जाएगा। अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CG News: मीटिंग में क्लास 10वीं और 12वीं के एग्जाम के रिजल्ट का रिव्यू करते हुए इस साल जिले के लिए क्लास 10वीं में 85 परसेंट और क्लास 12वीं में 90 परसेंट रिजल्ट का टारगेट रखा गया। प्री-बोर्ड एग्जाम में 85 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मेंटर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर एग्जाम नोडल ऑफिसर भुवनेश्वर पटेल, ब्रांच इंचार्ज लोकेश गुप्ता, सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ही जिले के नॉन-गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजर मौजूद थे।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग