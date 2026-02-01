CG News: 5वीं-8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में सभी स्कूलों की अनिवार्य सहभागिता, DEO ने दिए निर्देश

रिव्यू मीटिंग में सभी गैर-सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जुड़े स्कूलों में छत्तीसगढ़ टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की दी गई किताबों से पढ़ाई होगी और CBSE और दूसरे बोर्ड से जुड़े स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबों से पढ़ाई होगी। दूसरे पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, कोई भी स्कूल पेरेंट्स को किसी एक दुकान से किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म या दूसरा सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा और न ही स्कूल कैंपस में ये सामान बेचा जाएगा। अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।