CG Rape Case: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, फिर…

आरोप है कि 3 अक्टूबर 2022 को आरोपी महिला को अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह शादी के वादे करता रहा और उसके साथ संबंध बनाता रहा। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने धोखे से उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जब ​​भी महिला शादी की बात करती, तो आरोपी टालमटोल करता और विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट करता।