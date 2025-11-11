रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर कई बार बनाया शारीरिक संबंध

27 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, संजय दुबे से 2018-19 में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत करने लगे। इस दौरान संजय दुबे ने शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया और 2021 में पीड़िता के घर आकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच जब पीड़िता ने शादी की बात की तो संजय दुबे मुकर गया और बार-बार दबाव डालने पर जान से माने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं आरोपी संजय दुबे ने पीड़िता की अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल करने लगा।