Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर कई बार बनाया शारीरिक संबंध

CG News: छत्तीसगढ़ के आरंग में रिटायर्ड खाद्य अधिकारी संजय दुबे पर युवती ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज (photo source- Patrika)

रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज (photo source- Patrika)

CG News: खाद्य विभाग के रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज का मामला सामने आया है। जहां पीड़िता युवती ने रिटायर्ड अफसर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम संजय दुबे है। घटना आरंग थाना क्षेत्र की है।

CG News: जानें पूरी घटना

27 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, संजय दुबे से 2018-19 में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत करने लगे। इस दौरान संजय दुबे ने शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया और 2021 में पीड़िता के घर आकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच जब पीड़िता ने शादी की बात की तो संजय दुबे मुकर गया और बार-बार दबाव डालने पर जान से माने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं आरोपी संजय दुबे ने पीड़िता की अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल करने लगा।

CG News: बता दें आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने इसकी शिकायत आरंग थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर कई बार बनाया शारीरिक संबंध

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात
रायपुर

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका – सीएम विष्णुदेव साय

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका - सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने विदेश में बिखेरा रंग, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह में NACHA बे एरिया चैप्टर बना सहभागी

रायपुर

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च...(photo-patrika)
रायपुर

ITI में बड़ा बदलाव… हर साल 10 हजार युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, CM साय बोले- एकता ही हमारी ताकत

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.