CG News: कुत्ते को समोसा खिलाना पड़ा महंगा… नाश्ता सेंटर में मचा बवाल, मारपीट तक पहुंचा मामला

नाश्ता सेंटर संचालक का आरोप है कि युवक अक्षय नशे की हालत में था और समोसा वापस रखने के बाद दुकान में रखी अन्य खाद्य सामग्री को भी कुत्ते को सुंघाने लगा। उस समय दुकान पर संचालक की पत्नी मौजूद थी। जब उसने युवक को ऐसा करने से मना किया, तो युवक ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और पेट पर लात मारते हुए जान से मारने की धमकी दी।