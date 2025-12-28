28 दिसंबर 2025,

रविवार

रायपुर

CG News: कुत्ते को समोसा खिलाना पड़ा महंगा… नाश्ता सेंटर में मचा बवाल, मारपीट तक पहुंचा मामला

CG News: कुत्ते को समोसा खिलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

कुत्ते को समोसा खिलाना पड़ा महंगा...(photo-patrika)

कुत्ते को समोसा खिलाना पड़ा महंगा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में शनिवार शाम एक नाश्ता सेंटर पर अजीबो-गरीब विवाद देखने को मिला। कुत्ते को समोसा खिलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया। घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर के पास की है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CG News: समोसे को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार सुंदर नगर स्थित नाश्ता दुकान पर अक्षय नामक युवक अपने पालतू कुत्ते को लेकर पहुंचा था। उसने एक समोसा लिया और उसे अपने कुत्ते को खिलाने का प्रयास किया। कुत्ते के नहीं खाने पर युवक ने वही समोसा वापस ट्रे में रख दिया। इस पर दुकानदार की ओर से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद कहासुनी शुरू हो गई।

दुकानदार पक्ष का आरोप

नाश्ता सेंटर संचालक का आरोप है कि युवक अक्षय नशे की हालत में था और समोसा वापस रखने के बाद दुकान में रखी अन्य खाद्य सामग्री को भी कुत्ते को सुंघाने लगा। उस समय दुकान पर संचालक की पत्नी मौजूद थी। जब उसने युवक को ऐसा करने से मना किया, तो युवक ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और पेट पर लात मारते हुए जान से मारने की धमकी दी।

दुकानदार से भी हुई मारपीट

घटना की जानकारी मिलने के बाद जब दुकानदार मौके पर पहुंचा और युवक से विवाद की वजह पूछी, तो आरोप है कि युवक ने दोबारा गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से मारपीट की। इसके बाद मामला और बढ़ गया।

युवक पक्ष ने भी दर्ज कराई शिकायत

वहीं, युवक अक्षय की बहन ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि उसके भाई के साथ नाश्ता दुकान मालिक संदीप सिंह जुनेजा, कन्हैया महावर और अन्य लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस जांच में जुटी

दोनों पक्षों की शिकायत पर डीडी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

28 Dec 2025 03:30 pm

Published on:

28 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कुत्ते को समोसा खिलाना पड़ा महंगा… नाश्ता सेंटर में मचा बवाल, मारपीट तक पहुंचा मामला

