छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका, 23 फरवरी को होगी सेना पुलिस भर्ती रैली, जानें पूरी डिटेल्स

Mahila Army Police Recruitment 2026: भारतीय सेना द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली 23 फरवरी को पुलिस ग्राउंड झिन्झारी, कटनी (मध्यप्रदेश) में आयोजित होगी।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 12, 2026

महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका (photo source- Patrika)

महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका (photo source- Patrika)

Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी 23 फरवरी को पुलिस ग्राउंड, झिंझरी (कटनी, मध्य प्रदेश) में महिला मिलिट्री पुलिस पद के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली करेगी। यह रिक्रूटमेंट रैली आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, रायपुर (छत्तीसगढ़) के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी 33 जिलों की योग्य महिला उम्मीदवारों के लिए खुली होगी।

Army Recruitment 2026: केवल सीईई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन महिला कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 30 जून, 2025 और 10 जुलाई, 2025 के बीच इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) को सफलतापूर्वक पास किया है। केवल ऑनलाइन एग्जाम सफलतापूर्वक पास करने वाले कैंडिडेट्स को ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

फिजिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफलतापूर्वक पास होने वाले कैंडिडेट्स का 24 फरवरी को आर्मी हॉस्पिटल, जबलपुर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। केवल वे ही अगले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे जो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे।

एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध

भर्ती रैली में भाग लेने वाली सभी पात्र महिला उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी गई है।

Army Recruitment 2026: जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य

रैली में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड, भर्ती अधिसूचना में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य है। बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर से दूरभाष क्रमांक 07771-2965212 एवं 07771-2965214 पर संपर्क किया जा सकता है।

12 Feb 2026 01:13 pm

12 Feb 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका, 23 फरवरी को होगी सेना पुलिस भर्ती रैली, जानें पूरी डिटेल्स

