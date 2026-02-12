छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका, 23 फरवरी को होगी सेना पुलिस भर्ती रैली, जानें पूरी डिटेल्स

रैली में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड, भर्ती अधिसूचना में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य है। बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर से दूरभाष क्रमांक 07771-2965212 एवं 07771-2965214 पर संपर्क किया जा सकता है।