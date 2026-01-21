21 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

रेप आरोपी के घर चला बुलडोजर, नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप, देखें Video

Raipur Municipal Corporation: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार सुबह नगर निगम का बुलडोजर नाबालिग से रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर चला दिया गया। नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर उसे सात दिन के अंदर घर से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

नगर निगम का चला बुलडोजर (photo source- Patrika)

नगर निगम का चला बुलडोजर (photo source- Patrika)

Raipur Municipal Corporation: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार सुबह नगर निगम का बुलडोजर नाबालिग से रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर चला दिया गया। नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर उसे सात दिन के अंदर घर से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आज सुबह बुलडोजर ने राजा तालाब के झंडा चौक पर आरोपी के घर को गिरा दिया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम और पार्षद मौजूद थे। पार्षद कैलाश बेहरा ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर उनके वार्ड में ऐसी कोई हरकत होती है, तो ऐसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने कुछ दिन पहले दौरा किया था और आरोपियों की दुकान और घर को गिराने के साफ निर्देश दिए थे।

Raipur Municipal Corporation: रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन एरिया में चूड़ियां बेचने की दुकान है। वह चॉकलेट, नड्डा और मुर्रा भी बेचता है। आरोपी 9 साल की बच्ची को इन चीज़ों का लालच देकर रोज़ अपने घर ले जाता था। वह उसे नंगा करके उसके साथ गंदी हरकतें करता था। आरोपी ने 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच बच्ची के साथ कई बार मारपीट की।

Updated on:

21 Jan 2026 11:47 am

Published on:

21 Jan 2026 11:46 am

Chhattisgarh / Raipur / रेप आरोपी के घर चला बुलडोजर, नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप, देखें Video

