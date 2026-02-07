Amit Shah CG Visit: तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, नक्सलवाद और विकास पर करेंगे अहम बैठकें

Amit Shah CG Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान, वे राज्य में सुरक्षा, नक्सलवाद और विकास से जुड़े खास मुद्दों पर सीनियर अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग में शामिल होंगे। रायपुर के होटल मेफेयर में होने वाली इन मीटिंग को राज्य की अंदरूनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है।