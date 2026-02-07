Amit Shah CG Visit: तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, नक्सलवाद और विकास पर करेंगे अहम बैठकें

तीन दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे अमित शाह (photo source- Patrika)
Amit Shah CG Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान, वे राज्य में सुरक्षा, नक्सलवाद और विकास से जुड़े खास मुद्दों पर सीनियर अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग में शामिल होंगे। रायपुर के होटल मेफेयर में होने वाली इन मीटिंग को राज्य की अंदरूनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है।
8 फरवरी को अमित शाह रायपुर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) पर एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। मीटिंग में नक्सल प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति, सिक्योरिटी फोर्सेज़ की स्ट्रैटेजी और आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे।
इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री ‘छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 25 वर्षों की यात्रा, विकास की दिशा और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
अमित शाह 9 फरवरी को बस्तर जाएंगे। वे बस्तर पंडुम फेस्टिवल 2026 के समापन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वे इस फेस्टिवल का औपचारिक समापन करेंगे, जो आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाता है।
7 फरवरी
शाम 4:40 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे।
एयरपोर्ट से सीधे निजी होटल के लिए रवाना।
रात्रि विश्राम रायपुर में।
8 फरवरी
सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नक्सलवाद और LWE पर उच्चस्तरीय बैठक।
केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व विकास पर चर्चा।
शाम 5:00 से 6:10 बजे तक निजी कार्यक्रम में सहभागिता।
9 फरवरी
सुबह 11 बजे विशेष विमान से रायपुर से दंतेश्वरी एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान।
सड़क मार्ग से बस्तर पंडूम कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे।
दोपहर 12:05 से शाम 4 बजे तक समापन कार्यक्रम में शामिल।
शाम 4:20 बजे जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग