पत्रिका की मोहल्ला मीटिंग: इंद्रप्रस्थ: फेस-2 के 8 मंजिला मकानों की लिफ्ट खराब, सफाई व्यवस्था चौपट

पत्रिका की मोहल्ला मीटिंग में रायपुरा इंद्रप्रस्थ फेस-2 कॉलोनी के लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या कॉलोनी विकास समिति द्वारा भी ठीक से काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए छोटी-मोटी परेशानी भी दूर नहीं हो रही है। जबकि रायपुर विकास प्राधिकरण ने आवास आवंटित करने के बाद समिति बनाकर संचालन करने की बातें कही थी। उस पर सही तरीके से आज तक अमल नहीं हुआ। खींचतान के चलते समिति का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। रहवासी चाहते हैं कि उनकी खराब लिफ्ट का मरम्मत कर सुधार की जाए और हर दिन साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि संक्रमण जैसी बीमारी न फैले।