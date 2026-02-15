CG Weather Update: रायपुर में फरवरी बना ‘मिनी मार्च’, 14 दिन में 32.9 डिग्री पर पहुंचा पारा, 10 साल में 37° पार का रिकॉर्ड

फरवरी में गरज-चमक के साथ बारिश होने का भी ट्रेंड रहा है, लेकिन इस साल अभी कोई बारिश नहीं हुई है। दिसंबर-जनवरी में भी पानी नहीं गिरा। इससे धूल की मात्रा बढ़ गई है और लोग सांस संबंधी बीमारियों से घिर रहे हैं। रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। यानी धूप ज्यादा रहेगी। रात में हल्की ठंड रहेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। बाकी इलाकों में इससे ज्यादा तापमान है। दक्षिण छत्तीसगढ़ का तापमान मध्य छत्तीसगढ़ जैसा ही है। गुरुवार को जगदलपुर प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जो चकित करने वाला है।