गोली पर भारी प्यार की बोली… 15 साल नक्सली रहे, फिर हुए एक दूजे के, पढ़ें दो दिलों की सच्ची कहानी

CG News: ताबीर हुसैन. प्यार, दर्द और संघर्ष। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दो दिलों की सच्ची कहानी है। 15 साल तक जंगलों में बंदूक और डर के साए में जिंदगी बिताने के बाद जब टिकेश्वर प्रसाद और गणेश्वरी नेताम ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया, तब उनकी जिंदगी में पहली बार सुकून और सच्चे प्यार की शुरुआत हुई। इस वेलेंटाइन स्पेशल में पढि़ए कैसे संघर्ष के बीच खिला उनका रिश्ता। इस वेलेंटाइन डे पर टिकेश्वर और गणेश्वरी की कहानी यही संदेश देती है सच्चा प्यार डर और दर्द से भी मजबूत होता है, और जब दो लोग साथ खड़े हों तो जिंदगी नई शुरुआत जरूर देती है।