आबकारी भवन में लगी आग में दस्तावेज नहीं जले, मुख्यमंत्री ने बैज के आरोपों पर किया पलटवार

रायपुर। लाभांडी स्थित आबकारी भवन में आग लगने की घटना में विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से घटना को साजिश बताने पर पलटवार करते हुए कहा, बैज इतने बड़े पद में बैठे हैं उन्हें आरोप लगाने से पहले तहकीकात में जाना चाहिए।