मिड डे मील योजना बंद होने की कगार पर, कांग्रेस नेत्री ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने अभी तक कुक यूनियन के साथ ऑफिशियली बातचीत शुरू नहीं की है। उनकी मांगों पर बातचीत करने या उन्हें हल करने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विष्णु देव साई सरकार की बेपरवाही की वजह से मिड-डे मील स्कीम मुश्किल में है। इस वजह से, राज्य के गरीब और पिछड़े समुदायों के बच्चे कुपोषण के खतरे का सामना कर रहे हैं और पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्कीम को ठीक से चलाने के लिए तुरंत सरकारी दखल की मांग की।