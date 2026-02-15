CG News: छत्तीसगढ़ में एक महीने में रिकॉर्ड 2700 करोड़ रुपए के 71714 वाहनों की ब्रिकी, ईवी की जबरदस्त डिमांड

इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जनवरी 2026 और ऑटो एक्पो के दौरान 10 फीसदी से ज्यादा ईवी की खरीदी हुई। इसमें सबसे ज्यादा दोपहिया और तीनपहिया वाहन शामिल हैं। उक्त अवधि में करीब 8000 ईवी की बुकिंग के साथ ही इसकी खरीदी की गई। बता दें कि ईवी की खरीदी करने पर उसकी कुल कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी गई है। खरीदारों को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है।