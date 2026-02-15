मोबाइल कारोबार की आड़ में खड़ा किया सट्टा साम्राज्य! दुबई से रायपुर तक ऑनलाइन जाल, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

दरअसल, मास्टरमाइंड के दो रिश्तेदार दुबई से पूरा ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। बताया जाता है कि करीब 4 माह पहले मोबाइल का कारोबार बंद करके दोनों ने ऑनलाइन सट्टे का कारोबार शुरू किया। फिर दुबई शिफ्ट हो गए। रायपुर का काम मास्टरमाइंड ही संभाल रहा है। इन्हीं में शामिल ओम खेमानी को अन्य युवकों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने 11 फरवरी को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों की धरपकड़ के दिन भी मास्टरमाइंड मौजूद था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है।