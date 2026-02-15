मोबाइल कारोबार की आड़ में खड़ा किया सट्टा साम्राज्य! दुबई से रायपुर तक ऑनलाइन जाल, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Online Betting: रायपुर जिले के कबीर नगर इलाके में ऑनलाइन सट्टा चलाते पकड़े गए सट्टेबाजों में शामिल एक आरोपी का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इस कनेक्शन से जुड़ा रायपुर का मास्टरमाइंड सटोरिया शहर में अब भी सक्रिय है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है।
दरअसल, मास्टरमाइंड के दो रिश्तेदार दुबई से पूरा ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। बताया जाता है कि करीब 4 माह पहले मोबाइल का कारोबार बंद करके दोनों ने ऑनलाइन सट्टे का कारोबार शुरू किया। फिर दुबई शिफ्ट हो गए। रायपुर का काम मास्टरमाइंड ही संभाल रहा है। इन्हीं में शामिल ओम खेमानी को अन्य युवकों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने 11 फरवरी को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों की धरपकड़ के दिन भी मास्टरमाइंड मौजूद था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है।
रायपुर में महादेवबुक सट्टा से जुड़ा पुराना नेटवर्क सक्रिय है। महादेवबुक से जुड़े आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन, पंडरी, तेलीबांधा, खमतराई, गुढ़ियारी आदि थानों में पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसमें शामिल कुछ आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्तमान में यही आरोपी वेबसाइट, ऐप का नाम बदलकर सट्टा चला रहे हैं। महादेवबुक को भी ऑपरेट कर रहे हैं।
ऑनलाइन सट्टेबाजी में पकड़े गए ओम खेमानी, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा, ऋषभ रंगलानी के पास से पुलिस को 17 म्यूल खाते मिले हैं। आशंका है कि मोबाइल दुकान से सिम बेचने और खरीदने वालों के दस्तावेजों का इस्तेमाल भी म्यूल बैंक खाता खोलने के लिए किया गया है। इन खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन मिला है। इन म्यूल खाताधारकों का भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इनके म्यूल खाते किसने और कैसे खुलवाए? इसका पता नहीं चल पाया है।
कबीर नगर की ऑनलाइन बैटिंग के मामले की जांच की जा रही है। म्यूल खाता संबंधी जानकारी ली जा रही है। - स्मृतिक राजनाला, डीसीपी, क्राइम एंड साइबर, रायपुर
