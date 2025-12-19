महिला डीएसपी-होटल कारोबारी विवाद में महादेव सट्टा ऐप की एंट्री, ASP कर रहे जांच, अब खुलेंगे कई राज!

DSP Kalpana Verma (फोटो: तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।)
DSP Kalpna Verma Case: महिला डीएसपी पर होटल कारोबारी के हाईप्रोफाइल ड्रामा अब महादेव सट्टा ऐप तक पहुंच गया है। इस विवाद को ऑनलाइन सट्टा संचालन से भी जोडक़र देखा जा रहा है। अब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोप सहित पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है।
रायपुर में ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एएसपी राठौर ने 17 दिसंबर को कारोबारी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन, उनकी पत्नी बरखा का बयान लिया था। 18 दिसंबर को डीएसपी कल्पना वर्मा, उनके पिता हेमंत वर्मा और भाई राकेश वर्मा का बयान लिया गया है। दोनों पक्षों के बयान की जांच की जाएगी। इसके बाद तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।
करीब तीन साल पहले ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने चर्चित महादेव सट्टा ऐप का जिन्न फिर निकल आया है। कारोबारी टंडन की पत्नी बरखा की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उसने 12 दिसंबर को आईजी अमरेश मिश्रा को लिखित शिकायत किया। उसने डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाया। उसने दंतेवाड़ा में महादेव सट्टा ऐप पैनल चलाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
उसका दावा है कि सट्टा नहीं चलाने के कारण ही डीएसपी और उसके बीच बातचीत बंद हो गई। उल्लेखनीय है कि महादेव सट्टा ऐप से कई नेता-अफसर और कारोबारियों का नाम जुड़ चुका है।
महिला डीएसपी और कारोबारी के बीच हुए व्हाट्सएप चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल होने के कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें कारोबारी टंडन को कुछ अपराधीनुमा लोगों द्वारा जमकर पीटते हुए दिखाया गया है। पीटने वालों में एक खुद को पिंटू मंडल संबोधित कर रहा था। पीटने वालों ने कारोबारी के कपड़े तक फाड़ दिए थे। उस समय कारोबारी उनका जरा भी विरोध करते नहीं दिखा है। इसमें 65 लाख के लेन-देन की बात की जा रही है।
कारोबारी टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी हैं। रायपुर में सिविल लाइन थाने में और कोरबा के दीपिका थाने में केस दर्ज हुआ है। हालांकि ये पुराने मामले हैं। इसमें उसे जमानत मिल चुकी है।
वीआईपी रोड स्थित होटल एटमास्फिरिया के मालिकाना हक को लेकर भी विवाद सामने आया है। महिला डीएसपी का इसमें निवेश बताया जा रहा है।कारोबारी टंडन का आरोप है कि होटल खरीदने के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए दिया था। इसके बाद भी गलत तरीके से महिला डीएसपी के पिता हेमंत और भाई राकेश ने अपने नाम पर कर लिया है।
होटल कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर ब्लैकमेल और डरा-धमकाकर करीब 2 करोड़ वसूलने का आरोप लगाया है। इसमें डीएसपी के पिता हेमंत और भाई राकेश की भी संलिप्तता का दावा किया था। उनका कहना नहीं मानने पर उनकी पत्नी बरखा के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराने, पंडरी थाने में झूठी शिकायत करने की शिकायत की है।
इस संबंध में कारोबारी ने कई व्हाट्सएप चैट भी वायरल किए, जिसमें हीरे की अंगूठी, सोने के जेवर, रकम आदि लेने-देन का जिक्र है। इसके अलावा कुछ अंतरंग बातों के चैट भी हैं। दूसरी ओर महिला डीएसपी वर्मा ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके इन आरोपों को खारिज किया है। पारिवारिक विवाद में उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।
