महिला डीएसपी-होटल कारोबारी विवाद में महादेव सट्टा ऐप की एंट्री, ASP कर रहे जांच, अब खुलेंगे कई राज!

महिला डीएसपी और कारोबारी के बीच हुए व्हाट्सएप चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल होने के कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें कारोबारी टंडन को कुछ अपराधीनुमा लोगों द्वारा जमकर पीटते हुए दिखाया गया है। पीटने वालों में एक खुद को पिंटू मंडल संबोधित कर रहा था। पीटने वालों ने कारोबारी के कपड़े तक फाड़ दिए थे। उस समय कारोबारी उनका जरा भी विरोध करते नहीं दिखा है। इसमें 65 लाख के लेन-देन की बात की जा रही है।