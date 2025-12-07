7 दिसंबर 2025,

रविवार

रायपुर

Crime News: महिला डीएसपी पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप, वायरल चैट्स से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

Crime News: एक कारोबारी व उसकी पत्नी ने महिला डीएसपी पर ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला डीएसपी के पति व भाई ने युवक की पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला भी दर्ज करा दिया है।

2 min read
रायपुर

Khyati Parihar

Dec 07, 2025

क्राइम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

क्राइम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: एक कारोबारी व उसकी पत्नी ने महिला डीएसपी पर ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला डीएसपी के पति व भाई ने युवक की पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला भी दर्ज करा दिया है। इसके बाद उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। युवक की कार भी आरोपियों ने रख लिया है। इस बीच महिला डीएसपी और युवक के कुछ वाट्सऐप चैट वायरल हो रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए के जेवर महिला डीएसपी को देने का साक्ष्य है। पुलिस विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है। युवक की पत्नी ने खम्हारडीह थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है।

शिकायत के मुताबिक, कारोबारी दीपक टंडन का वर्ष 2021 में महिला डीएसपी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच अच्छी मित्रता हो गई। महिला डीएसपी के पिता और भाई से भी दीपक की मित्रता हो गई थी। इस बीच महिला डीएसपी के भाई और पिता ने होटल एटमॉस्फेरिया खरीदा। इसके लिए दीपक से 30 लाख रुपए लिए गए। उस समय कहा गया कि होटल से होने वाला फायदा दीपक को भी देंगे। दीपक ने उनके बैंक खाते (Crime News) और नकद के रूप में पूरी रकम दे दी। दीपक को कोई फायदा नहीं दिया गया। इसके बाद होटल को बेचने के लिए कहा।

इसके बाद दोनों ने दीपक से उनकी टोयटा हाइराइडर ऑटोमैटिक कार भी ले ली। कुछ दिनों वापस करने का झांसा दिया, लेकिन कार आज तक वापस नहीं किया। कुछ दिनों बाद महिला डीएसपी ने होटल को बेचने के लिए कहा। दीपक ने ग्राहक ढूंढा और सौदा कराया। बाद में सौदा रद्द हो गया। इसके बाद उनके भाई और पिता, दीपक के घर पहुंचे। उनकी पत्नी के हस्ताक्षर वाले तीन चेक ले लिए। होटल बिकवाने पर वापस करने कहा। 20 नवंबर को कोर्ट में दीपक की पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला लगा दिया। इसकी शिकायत दीपक की पत्नी ने खम्हारडीह थाने में की, लेकिन अब तक पुलिस शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है।

परिवार को लगातार धमकियां

पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराने के बाद भी दीपक और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो गई। एक ओर धमकियां तो दूसरी ओर कार्रवाई नहीं होने से दीपक और उसका परिवार दहशत में है। इधर कुछ सोशल मीडिया में महिला डीएसपी और दीपक के अंतरंग वाट्सऐप चैट भी वायरल हो गए। इसमें दीपक द्वारा महिला डीएसपी को हीरे की अंगूठी, टॉप्स, सोने की चेन व अन्य चीजें देने के सबूत हैं। पीड़ित युवक के मुताबिक करीब 5 साल के भीतर वह डेढ़ से 2 करोड़ रुपए महिला डीएसपी को दे चुका है।

Published on:

07 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: महिला डीएसपी पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप, वायरल चैट्स से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

रायपुर

छत्तीसगढ़

