Crime News: महिला डीएसपी पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप, वायरल चैट्स से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

इसके बाद दोनों ने दीपक से उनकी टोयटा हाइराइडर ऑटोमैटिक कार भी ले ली। कुछ दिनों वापस करने का झांसा दिया, लेकिन कार आज तक वापस नहीं किया। कुछ दिनों बाद महिला डीएसपी ने होटल को बेचने के लिए कहा। दीपक ने ग्राहक ढूंढा और सौदा कराया। बाद में सौदा रद्द हो गया। इसके बाद उनके भाई और पिता, दीपक के घर पहुंचे। उनकी पत्नी के हस्ताक्षर वाले तीन चेक ले लिए। होटल बिकवाने पर वापस करने कहा। 20 नवंबर को कोर्ट में दीपक की पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला लगा दिया। इसकी शिकायत दीपक की पत्नी ने खम्हारडीह थाने में की, लेकिन अब तक पुलिस शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है।