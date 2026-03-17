CG Weather Update Today: प्रदेश में आंधी-बारिश का असर, आज भी गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। राजधानी रायपुर में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।