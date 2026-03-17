17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update Today: प्रदेश में आंधी-बारिश का असर, आज भी गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना

CG Weather Update Today: मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 17, 2026

प्रदेश में आंधी-बारिश का असर (photo source- Patrika)

प्रदेश में आंधी-बारिश का असर (photo source- Patrika)

CG Weather Update Today: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली। सोमवार देर रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ अच्छी बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। इस दौरान हवाएं करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं।

CG Weather Update Today: गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना

सोमवार को दिन के समय प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च को प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

CG Weather Update Today: न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। राजधानी रायपुर में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों के अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, नारायणपुर और सुकमा में आंधी, तेज हवाएं और गरज-चमक की चेतावनी दी गई थी। यह अलर्ट 17 मार्च सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 09:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update Today: प्रदेश में आंधी-बारिश का असर, आज भी गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public News: आधी गैस एजेंसियों का स्टॉक खत्म, परादीप से नहीं निकली गाड़ियां

Public News: आधी गैस एजेंसियों का स्टॉक खत्म, परादीप से नहीं निकली गाड़ियां
रायपुर

Crime News: ईडी ने की भारतमाला और सीजीएमएससी घोटाले में 103.71 करोड़ की संपत्ति अटैच

Crime News: ईडी ने की भारतमाला और सीजीएमएससी घोटाले में 103.71 करोड़ की संपत्ति अटैच
रायपुर

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह, 6,412 जोड़ों के साथ सामाजिक समरसता के साथ ऐतिहासिक मिसाल

CG News: गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह, 6,412 जोड़ों के साथ सामाजिक समरसता के साथ ऐतिहासिक मिसाल
रायपुर

डिप्रेशन को मात देकर भारवि वैष्णव बनीं युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल, पत्रिका से बोलीं- आत्मविश्वास ही ताकत

डिप्रेशन से जूझीं भारवि वैष्णव, अब छात्रों को दे रहीं सहारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Raipur News: हवाई यात्रा करने दूसरे के आधार कार्ड में लगाई खुद की तस्वीर, एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार

Raipur News: हवाई यात्रा करने दूसरे के आधार कार्ड में लगाई खुद की तस्वीर, एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.