Crime News: रायपुर में देर रात फायरिंग, सालियों को मारी गोली, दूसरी युवती की भी मौत

आरोपी जितेंद्र वर्मा का मंगलवार देर रात अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली। इसके बाद उसने अपनी दोनों सालियों दुर्गेश्वरी और गीतांजलि पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों घायल युवतियों को गंभीर हालत में परिजनों और आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान गीतांजलि की मौत हो गई। दूसरी दुर्गेश्वरी की भी आज सुबह मौत हो गई।