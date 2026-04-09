भिलाई स्टील प्लांट में आग! जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे कर्मचारी, वायरल हुआ वीडियो

Bhilai Steel Plant Fire: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट-2 में लगी भीषण आग ने पूरे संयंत्र में अफरा-तफरी मचा दी। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए कर्मचारियों को बिल्डिंग से कूदना पड़ा। इस हादसे में कुल 7 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें एक संविदा कर्मचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी धुएं और आग के बीच जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।