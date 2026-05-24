Rain Alert: तेज अंधड़ और हल्की बारिश के आसार, 1984 के बाद सबसे ज्यादा गर्म हुआ दुर्ग, Red Alert जारी

Rain Alert: दुर्ग जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और ग्रीष्म लहर का असर लगातार तेज होता जा रहा है। शनिवार को दुर्ग का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्ष 1984 के बाद अब तक का सर्वाधिक तापमान माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। हालांकि 25 मई से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।