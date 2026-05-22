Heatwave Alert: 25 मई से नौतपा की शुरुआत, दुर्ग में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी, 13 जून तक मानसून के पहुंचने के आसार

Heatwave Alert: दुर्ग जिले में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर में सड़कें सूनी नजर आईं। मौसम विभाग ने जिले में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों में तापमान दो डिग्री तक और बढ़ने की संभावना जताई है। रात का तापमान भी 27.2 डिग्री तक पहुंचने से लोगों को दिन-रात उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है।