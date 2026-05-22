Durg Court News: दुर्ग कोर्ट में नई व्यवस्था लागू, कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, जारी हुआ आदेश

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर मुख्यालय में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा जारी परिपत्रों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारियों के लिए नियम बैठक में तय किया गया कि न्यायिक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन 'वर्क प्रॉम होम' की अनुमति दे सकेंगे।