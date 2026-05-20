SAIL VRS Scheme 2026: ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आधार पर वीआरएस, सेल ने जारी किए नियम, जानें किसे मिलेगा लाभ

वीआरएस के तहत मुआवजे की गणना ‘गुजरात फॉर्मूला’ के आधार पर होगी। इसमें पूर्ण की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष पर 35 दिन का वेतन तथा शेष सेवा अवधि के लिए 25 दिन के वेतन का प्रावधान रखा गया है। कुल भुगतान की अधिकतम सीमा अधिवर्षिता तक मिलने वाले वेतन के 75 प्रतिशत तक होगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वीआरएस मुआवजे की गणना में केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होगा। अन्य भत्तों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।