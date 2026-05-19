Online Cricket Betting: भिलाई से हैदराबाद तक फैला IPL सट्टे का जाल, पुलिस ने 14 सटोरियों को दबोचा

छत्तीसगढ़ पुलिस और स्थानीय पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही बैंक खातों के जरिए हुए लेनदेन की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे सट्टा नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। आईपीएल के नाम पर चल रहे इस बड़े सट्टा रैकेट के खुलासे ने एक बार फिर ऑनलाइन बेटिंग के बढ़ते नेटवर्क और युवाओं की इसमें बढ़ती संलिप्तता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।