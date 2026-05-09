IPL और T-20 वर्ल्डकप के बीच रायपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल, 5 राज्यों से 78 आरोपी गिरफ्तार

Cricket Betting App: आईपीएल और टी-20 वर्ल्डकप के दौरान रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। पुलिस ने पिछले चार महीनों में कार्रवाई करते हुए 5 राज्यों से 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद सट्टा सिंडिकेट का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा।