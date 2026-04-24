सट्टा नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई! बाबू खेमानी के घर क्राइम ब्रांच का छापा, दस्तावेज और डिजिटल डाटा खंगाल रही टीम

तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरणों को खंगाला जा रहा है। आशंका है कि इन डिवाइस में सट्टा नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा, लेन-देन और संपर्कों की जानकारी मिल सकती है, जिससे पूरे रैकेट का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आने वाले समय में और लोगों की गिरफ्तारी संभव है।