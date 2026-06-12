Chhattisgarh School Opening: छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली और छठवीं में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची प्राप्त करने को कहा गया है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। इसी प्रकार पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों की सूची और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त कर उन्हें छठवीं कक्षा में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रहे।