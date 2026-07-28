Chhattisgarh SET Exam: सीजी सेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! अब 19 नहीं 30 विषयों में होगी परीक्षा

Chhattisgarh SET Exam: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीजीएसएसबी) ने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (सीजी सेट) 2026 की अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए विषयों की संख्या 19 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। सीजी सेट 2024 की तुलना में इस साल 11 नए विषय जोड़े गए हैं। सीजीएसएसबी के अनुसार अभ्यर्थी 17 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर 18 से 20 अगस्त तक सुधार का अवसर भी मिलेगा।