रायपुर में महिला रोजगार का मेगा प्रोजेक्ट, 30 साल की लीज पर शुरू होगी गारमेंट फैक्ट्री

साथ ही तय किया गया है कि पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार किया गया है। इससे 500 से 1 हजार महिलाओं के लिए रोजगार सृजन होगा और स्थानीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। शहर के तीन जगहों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी सुविधाएं अगले 8 से 10 महीने बाद मुहैया कराई जाएंगी। चयनित संस्था अपने व्यय से आधुनिक मशीनें लगाएगी। इससे बंद पड़ी गारमेंट फैक्ट्री का पुनः संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। इस फैक्ट्री से विशेष रूप से महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे।