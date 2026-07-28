स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन! अतिरिक्त वसूली के आरोप में मित्तल कैंसर अस्पताल 3 महीने के लिए सस्पेंड

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मरीज अल्बर्ट एक्का के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मित्तल अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूले हैं। संयुक्त संचालक (जेडी) स्वास्थ्य की जांच में शिकायत सही पाई गई। अस्पताल ने परिजनों से दवाइयों के लिए 15226 रुपए और सर्जरी के नाम पर 90000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। परिजनों के विरोध दर्ज कराने पर अस्पताल ने दवाइयों की रकम तो चेक के जरिए लौटा दी थी, लेकिन सर्जरी के पैसे यह कहकर नहीं लौटाए कि आयुष्मान का पैकेज कम है। अधिकारियों ने इसे योजना के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना।