15 अधिकारियों का हुआ तबादला! निलंबित CMO की फिर हुई वापसी, देखें list

CMO Transfer List: छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। विभाग ने 15 नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही एक CMO और एक सहायक राजस्व अधिकारी को निलंबन से बहाल कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के अनुसार कुछ अधिकारियों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है, जबकि विभागीय जांच से जुड़े मामलों में आगे की प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।