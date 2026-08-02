Raipur BJP Office: भाजपा का सहयोग केंद्र कल से शुरू, 5 दिन तक अलग-अलग मंत्री करेंगे सुनवाई

सहयोग केंद्र में पांच दिनों तक अलग-अलग विभागों के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। 3 अगस्त को मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, 4 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, 5 अगस्त को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, 6 अगस्त को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और 7 अगस्त को कृषि मंत्री रामविचार नेताम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान कार्यकर्ता और आम नागरिक विभागीय शिकायतें, स्थानीय समस्याएं तथा जनहित से जुड़े मुद्दे सीधे संबंधित मंत्री के समक्ष रख सकेंगे, ताकि उनके समाधान की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके।