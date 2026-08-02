2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

2028 के चुनाव की तैयारी शुरू! कांग्रेस बना रही सोशल मीडिया की नई फौज, दीपक बैज की नई रणनीति

Congress Social Media Warriors: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रायपुर में इंटरव्यू के जरिए डिजिटल टीम का चयन किया जा रहा है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 02, 2026

Chhattisgarh Congress

Chhattisgarh Congress: 2028 के चुनाव की तैयारी शुरू(photo-patrika)

Chhattisgarh Congress: आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अब डिजिटल मोर्चे को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में सोशल मीडिया टीम के लिए इच्छुक प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला मौजूद रहे।

Congress Social Media Team: राजीव भवन में शुरू हुई चयन प्रक्रिया

शनिवार को आयोजित इंटरव्यू में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं रविवार को सरगुजा और बस्तर संभाग के इच्छुक युवाओं और कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी प्रदेशभर में एक मजबूत और सक्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार करना चाहती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ाएगी ताकत

कांग्रेस का लक्ष्य सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी को पहले से अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए पार्टी ऐसे युवाओं को जोड़ रही है, जो कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, लेखन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल कम्युनिकेशन में दक्ष हों। पार्टी का मानना है कि बदलते दौर में राजनीतिक संवाद का बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बन चुका है। ऐसे में मजबूत डिजिटल टीम संगठन की बातों को तेजी से लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

'सोशल मीडिया वॉरियर्स' तैयार करने पर जोर

कांग्रेस विभिन्न राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी 'सोशल मीडिया वॉरियर्स' अभियान चला रही है। इसके तहत युवाओं, लेखकों, डिजाइनरों, ब्लॉगर्स, सोशल वर्कर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इनकी जिम्मेदारी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और जनहित के मुद्दों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना होगी।

जिला और विधानसभा स्तर तक बनेगी टीम

पार्टी केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं, बल्कि जिला और विधानसभा स्तर तक सोशल मीडिया टीम का गठन कर रही है। इसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और सक्रिय युवाओं का चयन किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र के मुद्दों को डिजिटल माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। इस पहल से पार्टी जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहती है।

स्थानीय मुद्दों पर रहेगा फोकस

नई टीम का उद्देश्य केवल पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार करना नहीं होगा, बल्कि स्थानीय जनसमस्याओं, सरकारी योजनाओं, राजनीतिक घटनाक्रम और जनता से जुड़े मुद्दों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से उठाना होगा। कांग्रेस का मानना है कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क के जरिए संगठन आम लोगों तक अपनी बात अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकेगा और राजनीतिक संवाद को नई गति मिलेगी।

Chhattisgarh Weather Update: बारिश थमी तो बढ़ी उमस! रायपुर में 33°C के पार पहुंचा पारा, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 08:06 am

Published on:

02 Aug 2026 08:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 2028 के चुनाव की तैयारी शुरू! कांग्रेस बना रही सोशल मीडिया की नई फौज, दीपक बैज की नई रणनीति

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh BJP Crisis: 100 से ज्यादा इस्तीफों ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन! आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के BJP कार्यकर्ताओं में है नाराजगी?

Chhattisgarh BJP Crisis
रायपुर

Chhattisgarh Weather Update: बारिश थमी तो बढ़ी उमस! रायपुर में 33°C के पार पहुंचा पारा, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

Chhattisgarh Weather Update
रायपुर

Sunday Guest Editor: पल्लवी ने एक कंप्यूटर से बदली गांव के बच्चों की डिजिटल दुनिया

Sunday Guest Editor
रायपुर

Sunday Guest Editor: सोशल मीडिया की सही-गलत पहचान सिखाकर रीना बदल रही गांव की तस्वीर

Sunday Guest Editor
रायपुर

IFS अधिकारी ओपी यादव बने PCCF, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया पदोन्नति आदेश

IFS Promotion News:
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.