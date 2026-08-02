2028 के चुनाव की तैयारी शुरू! कांग्रेस बना रही सोशल मीडिया की नई फौज, दीपक बैज की नई रणनीति

Chhattisgarh Congress: आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अब डिजिटल मोर्चे को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में सोशल मीडिया टीम के लिए इच्छुक प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला मौजूद रहे।