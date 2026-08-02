2028 के चुनाव की तैयारी शुरू! कांग्रेस बना रही सोशल मीडिया की नई फौज, दीपक बैज की नई रणनीति

Chhattisgarh Congress: 2028 के चुनाव की तैयारी शुरू(photo-patrika)
Chhattisgarh Congress: आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अब डिजिटल मोर्चे को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में सोशल मीडिया टीम के लिए इच्छुक प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला मौजूद रहे।
शनिवार को आयोजित इंटरव्यू में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं रविवार को सरगुजा और बस्तर संभाग के इच्छुक युवाओं और कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी प्रदेशभर में एक मजबूत और सक्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार करना चाहती है।
कांग्रेस का लक्ष्य सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी को पहले से अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए पार्टी ऐसे युवाओं को जोड़ रही है, जो कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, लेखन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल कम्युनिकेशन में दक्ष हों। पार्टी का मानना है कि बदलते दौर में राजनीतिक संवाद का बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बन चुका है। ऐसे में मजबूत डिजिटल टीम संगठन की बातों को तेजी से लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
कांग्रेस विभिन्न राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी 'सोशल मीडिया वॉरियर्स' अभियान चला रही है। इसके तहत युवाओं, लेखकों, डिजाइनरों, ब्लॉगर्स, सोशल वर्कर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इनकी जिम्मेदारी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और जनहित के मुद्दों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना होगी।
पार्टी केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं, बल्कि जिला और विधानसभा स्तर तक सोशल मीडिया टीम का गठन कर रही है। इसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और सक्रिय युवाओं का चयन किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र के मुद्दों को डिजिटल माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। इस पहल से पार्टी जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहती है।
नई टीम का उद्देश्य केवल पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार करना नहीं होगा, बल्कि स्थानीय जनसमस्याओं, सरकारी योजनाओं, राजनीतिक घटनाक्रम और जनता से जुड़े मुद्दों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से उठाना होगा। कांग्रेस का मानना है कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क के जरिए संगठन आम लोगों तक अपनी बात अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकेगा और राजनीतिक संवाद को नई गति मिलेगी।
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