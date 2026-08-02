Sunday Guest Editor: पल्लवी ने एक कंप्यूटर से बदली गांव के बच्चों की डिजिटल दुनिया

जहां संसाधन हैं, वहां उपयोग नहीं; जहां कमी है, वहां बना उदाहरण: जांजगीर चांपा जिले के कई सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास (Smart Class) और दर्जनों कंप्यूटर उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग सीमित है। इसके विपरीत रोगदा के इस छोटे से विद्यालय में केवल एक कंप्यूटर के सहारे बच्चों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। पल्लवी सिंह का मानना है कि यदि शिक्षक (Teacher) सीखने और सिखाने का संकल्प ले, तो सीमित संसाधन भी बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकते हैं। विद्यालय के विद्यार्थी अब कंप्यूटर चलाने के साथ आत्मविश्वास से अंग्रेजी में संवाद भी कर रहे हैं।